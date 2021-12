Vzpouru ve věznici kvůli covidu řeší soud. Nepokoje jsme nevyvolali, tvrdí obžalovaní

Protestů se účastnilo nejprve dvě stě vězňů, další den se k nim připojily další dvě stovky. Policie tehdy zavřela přístupové trasy k věznici včetně obce Bělušice a nepouštěla do obce nikoho kromě místních a dozorců z věznice. Oba muži podle policistů v areálu věznice porušili základní povinnosti, které jim ukládá zákon o výkonu trestu odnětí svobody. Vězni jsou s povinnostmi seznamováni při nástupu do výkonu trestu.

Opelt uvedl, že se snažil vzpouře zabránit, což se mu podle jeho vyjádření první den podařilo. „Kdybyste znali všichni pravdu, jaká je pravda, jakou pozici, roli, jsem v tom všem hrál, tak byste mi dali medaili za to, co jsem pro tu věznici udělal,“ řekl v úterý u soudu Opelt.

Spor podle něj začal, když šlo několik vězňů do jídelny, další odsouzení z jiného oddílu je začali nabádat, aby tak nečinili, protože před nimi v jídelně jedl někdo nakažený koronavirem. „Začalo být rušno. Začali řvát, že nepůjdou na oběd. Šli za mnou a zeptali se mě, co uděláme,“ tvrdil Opelt s tím, že jasně řekl, že se do nepokojů nezapojí.

Do konce trestu mu zbývaly čtyři měsíce, chtěl si je v klidu odsedět a jít domů, uvedl. První vzpouře pak prý zabránil tím, že chodil s vychovateli po oddílech a situaci uklidňoval. Za to mu pak měla být přislíbena odměna, dodal.