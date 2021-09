Dva vězni čelí obžalobě kvůli vzpouře ve věznici Bělušice

Státní zástupkyně podala obžalobu na dva vězně ve věku 33 a 44 let kvůli loňské vzpouře ve věznici v Bělušicích na Mostecku. Pro Českou televizi to uvedla okresní státní zástupkyně Naďa Voláková z Okresního státního zastupitelství v Mostě. Protesty vězňů loni na podzim údajně vyvolaly nepodložené informace o nemoci covid-19. Případem se nyní bude zabývat Okresní soud v Mostě. V případě odsouzení se vězňům mohou navýšit tresty o tři až deset let.