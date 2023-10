Fico je u moci den, slova o sbližování s Ruskem jsou předčasná, míní slovenská velvyslankyně Brocková

„Vztahy mezi našimi zeměmi jsou unikátní, všichni říkáme, že jsou nadstandardní. Věřím, že to tak bude i nadále,“ poznamenala. „Každý den vnímám robustnost českých a slovenských vztahů. Myslím, že žádní politici by s tím neměli hazardovat,“ upozornila s tím, že to nelze brát jako samozřejmost. Za svou hlavní misi považuje vztahy kultivovat a dávat jim obsah.

Podle velvyslankyně Slovensko od začátku plnohodnotné ruské invaze potvrzovalo svou snahu pomoci Ukrajině. „Bylo to celospolečenské úsilí, forma pomoci byla různá. (…) Myslím, že i nadále, co se týče evropské perspektivy Ukrajiny, v tom úsilí budeme pokračovat a budeme silným advokátem procesu,“ míní.

Sankce proti Rusku

Fico odjížděl na summit také s tvrzením, že nezvedne ruku pro žádné další sankce vůči Rusku, pokud nebude mít nějakou analýzu, která by potvrdila, že nebudou mít negativní dopady na Slovensko.

„Sankce mají dopad nejen na Rusko, (…) ale také na jednotlivé členské státy EU. Ten je v jednotlivých zemích rozdílný, proto jsou pro některé členské státy v balících i výjimky, které jsou třeba na tři roky,“ popsala. „Myslím, že se žádá poctivá diskuze v rámci EU o efektivitě sankcí. Korektní diskuze by měla být i o tom, jak nastavit kompenzační mechanismy nebo výjimky zemím, které jsou velmi zranitelné,“ soudí. V některých oblastech je podle ní zranitelné i Slovensko.

Na Ficův výrok o sankcích reagoval mimo jiné místopředseda sněmovny Jan Bartošek (KDU-ČSL) ve svém příspěvku na sociální síti X. Napsal: „V přímém přenosu sledujeme příběh přeměny demokratické země, která se pod vedením Fica vydává na trajektorii směrem k Rusku“.

To je podle Brockové vážné konstatování vzhledem k tomu, že slovenská vláda je u moci jen 24 hodin a Fico zrovna odletěl na summit do Bruselu, což on sám považuje za velmi důležité. „To, co bylo komunikováno velmi jasně, je, že ukotvení v Evropské unii a NATO je nezpochybnitelné – to je základní premisa, ze které je třeba vycházet,“ zdůraznila. „Buďme korektní a počkejme si,“ vyzvala velvyslankyně.