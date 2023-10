„Kořeny války na Ukrajině jsou v roce 2014, kdy ukrajinští fašisté vraždili civilisty ruské národnosti,“ řekl Fico po pozastavení členství Smeru v PES

„Unavuje mě dokolečka vysvětlovat, že konflikt na Ukrajině nemá vojenské řešení, že Evropská unie by měla místo zásilek zbraní na Ukrajinu představit reálný mírový plán, že kořeny války na Ukrajině jsou v roce 2014, kdy ukrajinští fašisté vraždili civilisty ruské národnosti,“ prohlásil Fico, který odmítá dodávky vojenského materiálu na Ukrajinu.

Nelíbí se jim tři věci, domnívá se Fico

PES se rozhodla Smeru podle Fica pozastavit členství kvůli údajným proruským postojům jeho strany, v souvislosti s údajně nehezkým postojem strany ke komunitě LGBT+ a za připravované vytvoření vládní koalice s nacionalistickou SNS, kterou PES označila za krajně pravicovou.

„Pokud nás chcete trestat za to, že máme jiný názor a že se bez reptání nezařazujeme do řady poslušných, tak jsem na Smer hrdý. Za 25 let politické práce jste nám nikdy nepomohli. Jen jste čekali na příležitosti, abyste nám mohli posílat ošklivé a neodůvodněné odkazy,“ řekl Fico.

Fico také řekl, že PES jeho stranu kritizovala za postoje k sexuálním menšinám.

„Už to, konečně, v tom Bruselu pochopte – téma LGBTI není pro Slovensko prioritní levicové téma. Sociální stát, chudoba, právní stát, to jsou naše priority. Nemůžeme ale souhlasit, aby se nám už do základních škol uměle vkrádala rodová ideologie,“ uvedl Fico.

Evropským socialistům Fico vzkázal, že Smer–SD je „slovenská sociální demokracie, nikoliv bruselská“ a že „slovenskou“ i zůstane.