Rusku pomáhá obcházet sankce flotila neprůhledných tankerů. Experti chtějí tvrdší tresty

Společnost Vortexa monitoruje pohyb tankerů po celém světě. Podle jejích zjištění přibývá majitelů lodí, kteří obcházejí zavedená pravidla, a to tak, že se skrývají za anonymní firmy nebo využívají pochybné pojišťovny. Velká většina obchoduje s ruskou ropou. „Ve druhém čtvrtletí letošního roku se tato neprůhledná flotila rozšířila na rekordních 872 tankerů. Osmdesát procent těchto tankerů je zapojeno do obchodu s Ruskem,“ uvedl analytik firmy Vortexa Armen Azizian.

Západ se snaží omezit zisky Moskvy zastropováním ceny ruské ropy na šedesát dolarů za barel. Centrum námořního obchodu v Londýně, které lodě sleduje, upozorňuje, že limit se ale do značné míry míjí účinkem. Zástupci místních firem od rejdařů přes pojišťovny až po analytiky mluví o znepokojivém trendu.

Tanker Nanda Devi byl zpozorován, jak pluje Bosporem pod gabonskou vlajkou plně naložený ruskou ropou. Míří z Novorossijsku do Indie – jednoho z největších zákazníků Moskvy. „Zpočátku flotila těchto neprůhledných plavidel čítala pár desítek lodí. V tuto chvíli jich je hodně přes pět set,“ říká analytik námořní dopravy Yörük Isik, který se živí pozorováním lodního provozu ve strategické úžině.

Dovozci ruské ropy z Východu

Po zavedení sankcí se změnil nejen způsob, jakým Moskva ropu vyváží, ale také cílová destinace. Největšími zákazníky Kremlu jsou v současnosti kromě Indie také Čína a Turecko. Podle námořního analytika Isika v některých případech za nerostné bohatství, které financuje ruskou agresi, nakonec stejně platí evropští zákaznici.

„Indie nakupuje od Ruska surovou ropu se slevou dvacet až pětadvacet procent, což je konzervativní odhad. Může to být více. Evropská unie – a v tomto případě můžeme svalit vinu na rozhodování v Bruselu a také širokou veřejnost – a zákazníci zavírají oči nad dovozem ropných produktů, protože je potřebují,“ prohlásil expert.

V EU podle něj není dostatečná výrobní kapacita. „Ruská ropa prodaná nad cenovým stropem stanoveným Západem tak zamíří do Indie a v indické rafinerii se z ní stane konečný produkt. Některé z tamních rafinerií navíc úplně či částečně vlastní Rusko, což ještě přidává na ironii. Do EU se vše pak vyváží jako indický výrobek a všichni to v současnosti takto akceptují. Dokud tedy nezměníme náš životní styl nebo nepřijde nějaké politické rozhodnutí, které tomu zabrání, bude tento obchod pokračovat,“ míní Isik.