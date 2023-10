Odbory a Ford dospěly k předběžné dohodě, stávka v automobilce by mohla skončit

„Jsme rádi, že jsme dosáhli předběžné dohody o nové pracovní smlouvě s UAW, která se vztahuje na naše americké provozy,“ uvedl generální ředitel Fordu Jim Farley.

Šéf odborářů Shawn Fain dohodu označil za historickou. Povede podle něj k tomu, že se zaměstnancům automobilky okamžitě zvedne plat o jedenáct procent, během platnosti dohody pak o celkem pětadvacet procent. Po započtení mechanismu úpravy mezd podle růstu životních nákladů se zvýší až o třiatřicet procent. Nejméně placení dočasní zaměstnanci se dočkají v době trvání smlouvy zvýšení mezd až o 150 procent, dodal Fain. Odbory také získaly právo na stávku v souvislosti s budoucím uzavíráním závodů.

Dohodu, která by měla platit po čtyři a půl roku, ještě musí schválit 57 tisíc členů odborů v této automobilce. Svaz UAW oznámil zaměstnancům Fordu, kteří nyní stávkují, aby se při ratifikačním procesu vrátili do práce. To v praxi znamená, že výroba vozidel důležitých pro automobilku by mohla být obnovena už tento týden.