Zadlužení EU meziročně kleslo, naopak v Česku se zvýšilo

V novodobé historii České republiky, tedy od roku 1993, bylo nejnižší zadlužení státu mezi lety 1996 a 1998, kdy činilo devět procent HDP. Od roku 1999 až do roku 2013 se zadlužení vytrvale zvyšovalo, z deseti procent se dostalo až na 41 procent HDP. Od té doby až do pandemie zadlužení klesalo, v roce 2019 se snížilo na 29 procent HDP.

Hradil: Schéma, které tu platilo od revoluce, se vyčerpalo

Analytik Cyrrusu Vít Hradil podotkl, že výsledek je ještě horší, než se zdá. „Když se podíváme na vývoj od začátku pandemie, tedy první kvartál 2020 do roku 2023, tak u nás zadlužení narostlo nejvíce z celé EU – dvanáct procentních bodů,“ uvedl a dodal, že rozhodnutí vlády jsou jen jednou částí, druhou částí je pak podle něj ekonomika, která byla slabá. Zmínil, že od revoluce Česko používalo jednoduché ekonomické schéma.

„Otevřete se světu, máte dost kvalifikovanou pracovní sílu, máte úžasnou geografickou pozici a jediné, co jste potřeboval, to byl kapitál a investice ze zahraničí, to k nám napadalo a my jsme od té doby samospádem rostli. Ten model se ale nyní vyčerpal,“ dodal s tím, že model takto fungoval prakticky třicet let bez práce, ale nyní přestala být pracovní síla levná, stejně tak energie a už nestačí kopírovat, co umí někdo jiný. „Navíc jsme ekonomicky závislí na Německu a tomu se nedaří, takže tohle už nebude dále fungovat.“

Fiskální pravidla Evropské unie známá jako Pakt stability a růstu vyžadují, aby veřejný dluh nepřekročil šedesát procent HDP a rozpočtové deficity tři procenta HDP. Brusel ovšem platnost paktu v roce 2020 pozastavil kvůli hospodářským dopadům pandemie covidu-19. Jeho mimořádné uvolnění pak prodloužil, zejména kvůli energetické krizi částečně způsobené ruskou válkou na Ukrajině.