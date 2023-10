Netanjahuova vláda národní jednoty má souhlas Knesetu. Expremiér Lapid odmítl pracovat s extremisty

Vznik kabinetu podpořilo v Knesetu 66 hlasů, proti byly čtyři. Gantzova Strana národní jednoty nakonec dodá celkem pět ministrů.

Rozepře jdou chvíli stranou

Netanjahu a Gantz dohodu o vytvoření krizové vlády oznámili ve středu. Její součástí je podle serveru Times of Israel pravidlo, že krizový kabinet nebude přijímat jiná rozhodnutí než ta, která souvisí s vedením války proti Hamásu. Netanjahu později v televizním projevu uvedl, že politici odložili stranou neshody, „protože v sázce je osud“ Izraele.

Lapid dříve prohlásil, že je otevřený připojení se k „redukované, profesionální a mimořádné vládě“, ale tvrdil, že by nebylo možné zvládnout válku s „extrémním a nefunkčním složením současného kabinetu“.

Tím podle listu The Times of Israel v podstatě vyzval premiéra, aby z vlády odstranil krajně pravicové strany Náboženský sionismus a Židovská síla (Ocma Jehudit), aby mohl do koalice přivést vlastní stranu. V nové vládě tak Lapid nakonec nebude.

Izrael v sobotu překvapil útok asi tisícovky ozbrojenců terorisitckého hnutí Hamás z Pásma Gazy. Boje si podle poslední bilance vyžádaly více než 1300 izraelských životů, z toho stovky civilistů. Odvetné izraelské bombardování Pásma Gazy si vyžádalo přes 1400 obětí. Izrael povolal do zbraně záložníky a podle pozorovatelů se chystá na pozemní operaci v izolovaném Pásmu Gazy.