Rusko přišlo o tisíce policistů. Odcházejí kvůli nízkým platům i proměně práce po invazi

„A bude to jen horší. Dojde k falšování důkazů, cílenému bití, prostě nebude čas nic pořádně prošetřit. Máš stopu a potřebuješ ji pronásledovat? Mnohem jednodušší je odtáhnout prvního podezřelého zpátky na stanici a zmlátit ho, takže vinu vezme na sebe,“ obává se major. Někteří důstojníci skončí kvůli takovému chování sami za mřížemi, čímž se policejní síly opět ztenčí.

Čím víc důstojníků odchází, tím více sílí tlak na policisty, kteří se snaží dělat svou práci, což někdy vede ke korupci a jinému nevhodnému chování. „Policisté vytloukají z lidí doznání, nafukují zatýkací kvóty, to vidíme pořád,“ říká policejní major z ruského města Tomsk.

Policisty frustruje také to, že vedení odmítá otevírat nové případy. Jak jsou policisté přetížení, nestihnou totiž během daných deseti dnů udělat vše potřebné. „Pokud musí udělat řetězec asi deseti věcí – zavolat sousedům, vyslechnout svědky, navštívit místo činu – udělají jen jednu nebo dvě a napíšou, že ‚nebylo možné' doplnit ostatní. Pak odmítnou (dotyčného) obvinit - takže žádné vyšetřování není,“ postěžoval si BBC detektiv ze sibiřské oblasti Ruska.

Oba teď vydělávají dvakrát víc. „Dosáhl jsem hodnosti majora. Ale přesto člověk pracující v supermarketu vydělával víc než já – a to je sotva nebezpečná práce. K policii by se teď přidal jen idiot,“ míní bývalý důstojník z Rostova.

Ti si stěžují hlavně na strest a nízké platy. „Vůbec neupravili plat,“ řekl BBC bývalý důstojník z Rostova na jihozápadě Ruska. „Po inflaci a nových cenách to nestačí,“ podotkl muž, který se raději stal taxikářem. Jeho kamarád, který byl také policistou, je nyní kurýrem.

S tím, jak se válka prodlužuje, ale počet policistů dál klesá a ministerstvo vnitra v současnosti nemá odkud brát nováčky. Navíc by potřebovalo dalších 40 tisíc policistů v okupovaných oblastech Doněcku a Luhansku, které Rusko nelegálně anektovalo.

Exodus mladých ruských „mozků“

Personální krize se přitom v Rusku netýká jen policejního sboru. Průzkum zveřejněný ruskou centrální bankou ukázal, že Rusko čelí největšímu nedostatku pracovních sil od roku 1998, kdy se začaly vést záznamy. Nejhůře zasaženy jsou sektory výroby, průmyslu, těžby, dopravy a skladování.

Poté, co Rusko zahájilo loni v únoru plnohodnotnou invazi na Ukrajinu, byly statisíce Rusů odvedeny nebo dobrovolně odešly do války. Další desetitisíce uprchly do sousedních zemí, aby se nemusely účastnit bojů. Podle některých odhadů opustil Rusko až milion mladých lidí, nedávná analýza politické platformy Re:Russia hovoří o čísle 817 tisíc až 922 tisíc.

Jedná se navíc o vzdělanou a majetnou elitu, upozorňuje Business Insider. Podle zprávy Francouzského institutu mezinárodních vztahů je 86 procent těch, kteří Rusko opustili, mladší 45 let a 80 procent z nich má vysokoškolské vzdělání. Rusko loni opustilo také nejméně sto tisíc expertů z oblasti IT, připustil loni činitel Kremlu.

Kupříkladu nedostatek pracovníků v ruském průmyslu dosáhl letos v létě rekordu, upozornil zpravodajský web RBC s odkazem na průzkum Institutu Jegora Gajdara pro hospodářskou politiku. Ten zjistil, že celých 42 procent ruských průmyslových podniků se v červenci potýkalo s nedostatkem zaměstnanců.

Horší než sankce

Tento nedostatek pracovních sil a kvalifikovaných zaměstnanců „bude pro vyhlídky budoucího hospodářského růstu Ruska stejně škodlivý jako sankce týkající se zákazu technologií,“ řekl serveru Newsweek Chris Weaferl, generální ředitel konzultantské firmy Macro Advisory Ltd, která podává zprávy o ruské ekonomice od roku 1998.

Ruské hospodářství sice navzdory západním sankcím roste, za to ale může hlavně zbrojní průmysl. Při rekordně nízké nezaměstnanosti brání výraznějšímu ekonomickému růstu právě deficit pracovních sil, uvedla v září ruská centrální banka.

Klíčový je zejména nedostatek kvalifikovaných pracovníků, protože zemi ve velkém opouštějí migranti s ohledem na ekonomické problémy a někdy i hrozbu odvodu, všímá si agentura DPA.

Bez migrantů, kteří by zaplnili mezeru v pracovní síle, a ve spojení s klesající porodností se očekává postupné zmenšování ruské ekonomiky. Think tank Atlantická rada sídlící ve Washingotnu odhaduje, že ruský HDP, měřený paritou kupní síly, bude už v roce 2026 zaostávat za HDP Indonésie, tedy téměř o dva roky dříve, než by tomu bylo, kdyby Putin nezahájil svou velkou válku na Ukrajině.

Země si tak podle analýzy vymění v tomto žebříčku šestou a sedmou pozici (v nominálním vyjádření je ruská ekonomika 11. a indonéská 16. největší na světě.) „Ruský pokles a vzestup Indonésie jsou oba z velké části poháněny stejnou věcí: lidmi. Rusko trpí akutním odlivem mozků, zatímco indonéská pracovní síla roste,“ napsala Atlantická rada.