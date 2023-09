Rusko se snaží posílit armádu i pomocí migrantů. Kyjev se obává, že bude nabírat též na okupovaných územích

Další síly by mohlo zkoušet brát z populace okupovaných ukrajinských území. V souvislosti s komunálními volbami, které Rusko nelegálně pořádalo i v těchto zabraných oblastech, vyzvalo vedení ukrajinských ozbrojených sil dopředu tamní obyvatele, aby se neúčastnili. Soupisy hlasujících prý totiž mohou posloužit jako seznam pro další vlnu mobilizace. Obyvatelstvo okupovaných částí Doněcké, Luhanské, Záporožské a Chersonské oblasti by mohli dostat povolávací dopis do ruské armády.

Vládní opatření

Rusku se stále nedaří dostatečně obsadit zejména vysoké funkce v armádě, i když několikrát zvýšilo platy vojáků, píše Ukrajinska pravda. Analytici si všimli, že od začátku loňské otevřené invaze se ruské úřady snaží službu v armádě finančně zatraktivnit v naději, že přilákají více lidí.

Nestačí to však, vláda tak zvýšila i věk pro povinné odvody. Schválila sérii zákonů, které výrazně rozšiřují okruh mužů způsobilých k vojenské službě.

Od roku 2024 bude armáda nabírat muže do věku třiceti let, na rozdíl od dosavadních sedmadvaceti.

Ruská Státní duma také přijala nový zákon, který zvyšuje maximální věk možného odvodu mužů, kteří dříve absolvovali vojenskou službu.

S tímto zvýšení věkového limitu pro záložáky mohou muži s nejvyššími hodnostmi být nyní povoláni do svých sedmdesáti let, zatímco muži s nižšími hodnostmi mohou být povoláni do svých šedesáti let. Všeobecní záložníci mohou být povoláni zpět do služby až do věku pětapadesáti let, dříve to bylo pětačtyřicet let.

Podle nového zákona také nesmí lidé opustit zemi poté, co dostanou povolávací dopis, který bude doručován elektronicky.