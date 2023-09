Zelenskyj žádal v americkém Kongresu za zavřenými dveřmi o další pomoc

Zelenskyj se setkal s delegacemi Senátu a Sněmovny reprezentantů, mimo jiné hovořil s předsedou Sněmovny Kevinem McCarthym z Republikánské strany. Část republikánů žádá omezení pomoci Kyjevu. McCarthy označil rozhovor za dobrý a produktivní, novinářům však nechtěl říct, kdy pošle k projednání na plénum dolní komory nový balík vojenské a civilní pomoci pro Ukrajinu v hodnotě 24 miliard dolarů (551 miliard korun).

McCarthy podle stanice CNN uvedl, že byl proti, aby Zelenskyj znovu vystoupil na společné schůzi obou komor Kongresu, jako tomu bylo v prosinci. Podle něj na to nebyl čas. Na schůzi s ukrajinským prezidentem přišel se skupinou zákonodárců z obou stran. „Udělal jsem přesně to, co jsem udělal s italskou ministerskou předsedkyní (Giorgiou Meloniovou), britským premiérem (Rishi Sunakem),“ cituje CNN McCartyho. Podle stanice předseda dolní komory se nenechal vyfotografovat s ukrajinským prezidentem.