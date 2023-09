Největší bruselské nádraží má problémy s kriminalitou a bezdomovectvím

Největší belgické nádraží Brusel-Midi neboli jih odbaví denně 160 tisíc cestujících. Sem přijíždí rychlovlaky z Paříže nebo Londýna. Je to uzel pro dopravu, ale i bezdomovectví, kapsářství, konzumaci drog nebo bezprizorní žadatele o azyl.

Bezpečnostní situace se v posledních týdnech zhoršila natolik, že se do řešení vložila vláda. „Musíme zajistit bezpečnost, dlužíme to každému, kdo Bruselem projíždí. Je to i otázka životních podmínek pro ty, co v oblasti žijí,“ nechal se slyšet belgický premiér Alexander De Croo.

Pár set metrů od stanice je denní centrum Doucheflux, kde si lidé bez domova můžou vyprat a vyměnit oblečení, vysprchovat se nebo se třeba zapojit do výtvarných dílen. V červnu museli na týden zavřít kvůli nárůstu násilí mezi návštěvníky i vůči personálu.