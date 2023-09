Firma Apple vyhověla tlaku Evropské unie. Dalším trablům ale musí čelit ve Francii a Číně

Apple doposud u telefonů iPhone používal vlastní konektor nazvaný Lightning. Evropská unie však loni schválila nařízení, podle kterého budou muset výrobci od podzimu příštího roku používat výhradně kabely a zdířky typu USB-C.

Společnost Apple již dříve přešla k systému USB-C u svých počítačových tabletů iPad a notebooků MacBook, u telefonů iPhone se však této změně bránila. Viceprezident firmy zodpovědný za globální marketing Greg Joswiak nicméně loni připustil, že firma bude muset požadavku Evropské unie vyhovět.

Nyní se tedy u nové řady telefonů iPhone 15 americká firma podřídila evropskému požadavku. „Očekávala jsem, že se Apple pokusí rozhodnutí o jednotném používání USB-C zvrátit, ale neudělali to. Ve způsobu, jakým o tom mluvili, byli velmi věcní,“ komentovala nejnovější vývoj zakladatelka společnosti The Heart of Tech Carolina Milanesiová.

Firma doufá, že se jí díky novým modelům podaří zvrátit pokles tržeb z posledních několika čtvrtletí.

Problémy ve Francii

Ve stejný den, kdy Apple představil novou řadu chytrých telefonů, se Francie rozhodla jednu z těch starších stáhnout z prodeje. iPhone 12 totiž podle úřadů vyzařuje příliš silné elektromagnetické vlny. Na reakci má Apple dva týdny. Pokud problém nevyřeší, bude zodpovědný i za stažení všech už prodaných kusů. A to možná nejen ve Francii – úřad totiž zjištění předal i ostatním státům v Evropské unii.

„Standard, který jsme v Evropě stanovili, jsou maximálně čtyři watty na kilogram. (…) U iPhonu 12 bylo naměřeno (…) 5,7 wattu na kilo,“ řekl k tomu francouzský ministr pro digitální technologie Jean-Noel Barrot.

Telefony iPhone jsou klíčovým produktem firmy s vykousnutým jablkem v logu, a na tržbách této nejhodnotnější společnosti světa se podílejí zhruba polovinou. Dosud se celosvětově prodalo podle odhadů přes 2,3 miliardy iPhonů.

Možné problémy v Číně

Experti řeší také povahu vztahu čínské administrativy k výrobkům Applu. Americký deník The Wall Street Journal totiž minulý týden uvedl, že Peking zakázal vládním úředníkům používat iPhone v práci a nosit si tento chytrý telefon do kanceláře.

Média následně informovala o rozšíření zákazu i na instituce zaštítěné vládou a státní společnosti. Akcie Applu po těchto zprávách minulý týden citelně oslabily. Tržní hodnota firmy se za dva dny snížila o více než 200 miliard dolarů (4,6 bilionu korun). Společnost je totiž z hlediska tržeb a výroby na Číně do značné míry závislá.

Čínské ministerstvo zahraničí však ve středu zprávu obvykle velmi dobře informovaného amerického listu popřelo. Uvedlo, že Čína nevydala zákaz nákupu a používání zahraničních značek telefonů.

„Čína nevydala žádné zákony, nařízení ani normativní dokumenty, které by zakazovaly nákup a používání telefonů zahraničních značek, jako je například Apple,“ uvedla mluvčí čínského ministerstva zahraničí Mao Ning. „V poslední době jsme v médiích zaznamenali velké množství bezpečnostních incidentů souvisejících s telefony Apple. Čínská vláda přikládá informační a kybernetické bezpečnosti velký význam a k domácím i zahraničním společnostem přistupuje jako k sobě rovným,“ dodala.