Teroristické útoky z 11. září spojily americký národ. Biden během piety kritizoval příliv politického násilí

Američané o událostech hovoří jako o „dni, který změnil historii“. Středobodem tradiční piety bylo místo zvané Ground Zero v New Yorku, kde před 22 lety dvě civilní letadla unesená islámskými radikály narazila do mrakodrapů Světového obchodního střediska (WTC). Další letadlo o několik desítek minut později narazilo do budovy Pentagonu a čtvrté se zřítilo do polí v Pensylvánii, ačkoliv jeho cílem měl pravděpodobně být Bílý dům nebo Kapitol.

„Neměli bychom potřebovat národní tragédii, aby nám připomněla sílu národní jednoty, ale takto skutečně uctíme ty, o něž jsme přišli 11. září,“ prohlásil na Aljašce Biden. Na rozdíl od běžné praxe si připomněl výročí útoků v odlehlé části USA, kde se zastavil cestou z návštěvy Indie a Vietnamu. Rok a dva měsíce před prezidentskými volbami se snažil apelovat na Američany, aby nepodléhali „rostoucímu přílivu nenávisti, extremismu a politického násilí“.

Na dalších místech vedle politiků promlouvali zejména příbuzní obětí a pamětníci tragických událostí. „V ten den jsme byli jednou zemí, jedním národem, jedním lidem, právě tak, jak by to mělo být. Takový jsem měl pocit. Že jsme se všichni spojili a každý dělal, co mohl, a dělal to tam, kde mohl,“ řekl agentuře Reuters šéf záchranného útvaru hasičů ve virginském okrese Goochland County Eddie Ferguson.

Místo je od Pentagonu vzdálené asi 160 kilometrů a od New Yorku ještě třikrát tolik, ale s 11. zářím jej pojí místní památník vyrobený s ocelí z jednoho ze zřícených mrakodrapů WTC. Místní každý rok v září pořádají hned dvě připomínkové akce – jednu ranní věnovanou příslušníkům záchranných složek, kteří tehdy zasahovali, a jednu večerní věnovanou obětem teroristických útoků.