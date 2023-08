V Polsku roste počet obětí po nákaze legionellou, mrtvých už je 14

První oznámení o nákaze legionellou obdrželi hygienici přibližně v polovině srpna ve městě Rzeszów na jihovýchodě země, které je dosavadním ohniskem šíření nákazy. Bakterie se později objevila i v některých dalších regionech.

V Rzeszówě se podle zjištění hygieniků našla v některých z dosud prozkoumaných vzorků vody z vodovodů. Město je klíčovým tranzitním uzlem pro mezinárodní vojenskou pomoc Ukrajině, která se už více než rok a půl brání obnovené ruské vojenské agresi.

Šíření nákazy začala vyšetřovat i kontrarozvědka ABW, která prověřovala, zda nejde o úmyslný zásah do vodovodního systému. Podle dřívějších informací stanice Rádio RMF pracovníci ABW dosud nenašli nic, co by nasvědčovalo sabotáži.

Bakterie legionelly mohou vyvolat zápal plic (legionářskou nemoc), případně onemocnění podobné chřipce (pontiackou horečku). Mohou se vyskytovat ve vodě nebo ve vlhké půdě. Přenáší se mimo jiné klimatizací, vodovodními sítěmi, vzduchotechnikou. Lidé se nakazí především vdechováním kontaminovaného aerosolu, přenos z člověka na člověka nebyl prokázán.