Desetitisíce Ukrajinců na frontě přišly o končetiny. Protézy chybí, pomáhají sbírky

Sašovi i Dmytrovi chybí pravá noha. Prvně jmenovaný šlápl na minu, druhého o dolní končetinu připravila palba ze salvového raketometu. V ideálním případě by pacienti jako oni měli dostat protézu do tří měsíců, oba ale na vyhovující variantu čekají přes rok. Ukrajině schází umělé končetiny i kapacity v nemocnicích. Případů je totiž příliš mnoho.

Sbírka Tetjany Rudenské už pomohla desítkám veteránů získat pomoc v nemocnicích na Západě. Peníze na cesty obstarává například dražbou předmětů s podpisy armádních velitelů. „Konkrétně pro Dmytra nám vlajku osobně podepsal šéf zpravodajské služby Kyrylo Budanov. Také jsme ji vydražili a získali jsme díky tomu patnáct tisíc dolarů,“ popisuje ředitelka sbírky Revidid Soldiers Ukraine.

Mediální aktivita těchto vojáků pomáhá těm, kteří přijdou po nich. Do fondu totiž přispívají nejčastěji sami Ukrajinci, a to i ti žijící v zahraničí. Často poté, co vidí reportáž v televizi nebo slyší v rádiu.