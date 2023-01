Jeden ze tří nepřežije. Štáb ČT přinesl svědectví z polní ošetřovny na frontové linii

Tým lékařů se právě dozvěděl o následcích ranního přepadení ukrajinských pozic. Míří k nim nejméně jeden raněný - zřejmě s amputovanou končetinou. „Pokud mu to správně zaškrtili a nemá kritickou ztrátu krve, přežije,“ odhaduje jeden z lékařů Mychajlo.

Lékaři v chaosu teprve postupně zjišťují, co se vojákovi stalo. Jeho jednotka držela linii na jihu města, nad ránem ji rozmetal zásah raketometu. O život přišlo i několik jeho kamarádů. „Z toho, co víme, to vypadá, že je zasáhli raketometem Grad,“ vysvětluje vojenský záchranář Vjačeslav.

První odhad lékaře se po chvíli naplňuje. Správně použité škrtidlo a včas zastavené krvácení vojákovi zachránilo život. „Dal jsem mu injekce fentanylu a patnáct miligramů ketaminu,“ říká lékař. Na transport do polní nemocnice čekal ve vážném stavu několik hodin. Sanitka ho pak z blízkosti fronty převezla ještě jednou - do vojenské nemocnice, kde podstoupil operaci.

„Ranění umírají hlavně kvůli ztrátě krve. Škrtidla doopravdy zachraňují životy, jako v tomto případě. Zastavili mu krvácení, neztratil příliš krve. Bude sice invalida, ale bude žít,“ popisuje Mychajlo své zkušenosti z nemocnice. Tento verdikt si z jeho úst denně vyslechnou dva ze tří zraněných. Zbytku pomoci nedokáže.

Například o den dříve byl ale poměr ještě smutnější. Z osmi vojáků nepřežil jediný. Jak vypadal boj o jejich život venku před nemocnicí stále ještě připomínají části tkáně přimrzlé k půdě.