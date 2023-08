Německé úřady vydaly povolení pro první úsek plynovodu k terminálu na Rujáně

„Báňský úřad ve Stralsundu dnes vydal firmě Gascade Gastransport GmbH povolení k první části baltského propojení (OAL) z Lubminu ke kilometru 26 a k pozemní sekci v Mukranu,“ uvedla společnost Gascade.

Z rujánského přístavu Mukran, kde terminál vznikne, povede plynovod do Lubminu, kde ústí nyní nefunkční německo-ruský plynovod Nord Stream. Z Lubminu je možné plyn posílat do plynovodů OPAL a NEL. Produktovod OPAL vede plyn do Saska a odtud plynovodem Gazela do České republiky. NEL spojuje Lubmin s Dolním Saskem a tamním hlavním německým zásobníkem v Rehdenu.

„Máme radost z tohoto důležitého kroku ve schvalovacím řízení,“ řekl o získaném povolení šéf Gascade Ulrich Benterbusch. „Nyní můžeme začít s budováním potrubí,“ dodal. Produktovod, který má plánovanou délku padesát kilometrů, bude hotov do konce letošního roku. Potrubí vznikne z přebytků ze stavby produktovodu Nord Stream 2. Tyto díly byly vyrobeny, ale nakonec zůstaly nevyužity.