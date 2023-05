Berlín je připraven převzít vůdčí roli v evropské bezpečnosti, řekl velvyslanec Kühne

Bezpečnost je nedělitelná komodita, neexistuje něco jako jenom středoevropská nebo evropská bezpečnost, je to transregionální fenomén, řekl v pořadu Události, komentáře vrchní ředitel evropské sekce ministerstva zahraničních věcí Jaroslav Kurfürst. Německý velvyslanec v Česku Andreas Kühne uvedl, že Německo je připraveno převzít v Evropě vůdčí roli v systému kolektivní bezpečnosti, ale to neznamená, že by něco podnikalo samo bez koordinace s partnery.