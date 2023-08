Bratislava prodává čtyřicítku autobusů, na skladě je i ikonická Karosa

Čtyřicítka autobusů u bratislavského dopravce už nemá využití, a proto míří k prodeji. „Staré, vyřazené vozy mohou nově využít jiná města, zájmová historická sdružení, neziskové organizace, ale třeba i provozovatelé designových kaváren,“ vyjmenoval zpravodaj ČT Jan Šilhan.

Jeden ze stravovacích podniků kdysi využil autobus v interiéru. Zhruba půlka nabízených strojů je ale stále pojízdná. Zájemci se mohli přihlašovat do pondělí.

„Registrujeme více českých spolků a sdružení, které se zajímají o historická vozidla. Vycházím z toho, že bude podobný zájem i z více stran. A pak vyhrává ta nejvyšší nabídka,“ řekl místopředseda představenstva Dopravního podniku Bratislava Milan Donoval.

Do prodeje jde i ikonická Karosa

Většina souprav má kolem patnácti let, ta nejcennější je ale dvakrát starší. Karosa, původem z Vysokého Mýta, je ikonou devadesátých let, ale v provozu byla až do předloňska.

„Myslím, že by to mohlo vydržet. Já jsem na tom jezdil pět, šest let. Nějaké vážnější chyby na tom nebyly,“ míní řidič Jozef Červeň. „Ikonický byl ten autobus i proto, protože byl většinovou flotilou. Byl tím nejčastějším, co si i celá generace mých spolužáků mohla pamatovat,“ prohlásil Donoval.

Historické vozy ale střídají ty moderní, včetně vodíkových. Stejně jako v Praze, i Bratislavou začaly nedávno jezdit první soupravy. Zatím jsou čtyři, ale výhledově jich bude až čtyřicet. „Benefitem je to lokální snižování emisí. Vodíkový autobus skutečně vypouští jen vodní páru, žádné zplodiny,“ přiblížil mluvčí Dopravního podniku Bratislava Martin Chlebovec.

Bratislava spravuje celkem osm set vozidel, z toho pět stovek autobusů. Vyřazené kusy nemíří jen do prodeje, ale i jako pomoc Ukrajině, kam putuje pětadvacet strojů.