Africká příroda bez krále zvířat. Lvů dramaticky ubylo, může za to člověk i změna klimatu

I lidé se pak uchylují k radikálním krokům, kterými počet lvů dál snižují. Jen za květen jich v Keni, která momentálně eviduje zhruba 2500 jedinců, zabili až deset. „Nedostanou náhradu, takže si po určité době řeknou: Poslouchej, minulou noc jsem ztratil třicet stád ovcí. Buď budu čekat pět let, nebo koupím nějaký jed a nastražím ho. Anebo se dohodneme v rámci komunity a o problém se postaráme,“ podotkl Mascall.

Podle Jeffreyho Flockena z Mezinárodního fondu pro dobré životní podmínky zvířat jsou lvi doslova pod palbou. „Čelí ztrátě přirozeného prostředí a kořisti, odvetnému zabíjení kvůli konfliktům s lidmi a jsou ohroženi lovem trofejí,“ konstatoval Flocken.

Konfliktů s lidmi přibývá

Ohroženi ale nejsou pouze lvi. Afrika zažívá v poslední době nejhorší sucho za posledních čtyřicet let. Jen během druhého pololetí loňského roku kvůli němu uhynulo přes šest tisíc zvířat. Pastvin a úrodné půdy je čím dál méně a farmáři se často s volně žijícími zvířaty dělit nechtějí. „Změna klimatu má zejména tady v Keni velký dopad, i na naše národní parky. Eskalují kvůli tomu konflikty mezi lidmi a volně žijícími zvířaty,“ říká Mascall.

Šanci na záchranu některých živočichů – zejména lvů – mohou podle vědců představovat oplocené rezervace. Pomoct může i spolupráce s místním obyvatelstvem a důraz na rozvoj turistiky.

„Oplocené rezervace a jak se lidé mazlí s koťaty, to není ta nejlepší cesta. Lvy je potřeba chránit v přírodě. Když to nejde, tak mohou pomoci zoologické zahrady, ale v přírodě by se měla chránit tak, aby to zůstala divoká zvířata, ne z nich vytvářet mazlíčky a zvířata na hraní. Na prvním místě musí být ochrana zvířat a ta může byznysu i pomáhat,“ míní ředitel Zoo Dvůr Králové Přemysl Rabas.

Pomáhá také zapojit místní komunity a používat obojky. „Důležitá je samozřejmě osvěta, kompenzace pro místní farmáře, které velmi pomáhají,“ podotkl Rabas.