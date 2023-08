Předčasné volby Slováci nemusejí zmeškat ani ze zahraničí. Hlasování poštou má ale svá pravidla

Hlasovat poštou může každý občan Slovenské republiky, který nejpozději v den konání voleb (30. září) dosáhl věku osmnácti let a který se v době voleb zdržuje v zahraničí. Nezáleží na tom, zda má nebo nemá trvalý pobyt na Slovensku. Nutné je ale mít platný slovenský občanský průkaz či cestovní pas.

O hlasování poštou musí volič požádat slovenské ministerstvo vnitra nejpozději do 9. srpna. Může tak učinit buď v papírové podobě podle vzoru ministerstva, nebo elektronicky přes informační systém pro volbu poštou.

Elektronický systém voliči také umožňuje sledovat vyřízení žádosti, zrušit žádost o volbu poštou, pokud se ministerstvu zásilka vrátila jako nedoručená či znovupožádat o zaslání materiálů. Pokud zájemce o hlasování nemá adresu v zahraničí, kam se dá doručit pošta, je možné si nechat zásilku poslat na pobočku pošty (poste restante) nebo do P. O. Boxu.

V posledním kroku je třeba ověřit do hodiny platnost e-mailové adresy. Jednu e-mailovou adresu je možné použít i na vícero žádostí, například rodinných příslušníků, kteří vlastní e-mailovou adresu nemají.

Je třeba ale dát pozor, protože do uvedeného termínu 9. srpna již musí být žádost ministerstvu doručená, nestačí, že je do této doby podaná na poště. Z tohoto důvodu se doporučuje zažádat raději elektronicky přes oficiální web.

Ministerstvo vnitra volební materiály zájemci o hlasování poštou odešle nejpozději čtyřicet dní před volbami, tedy 21. srpna. Volič dostane od resortu poučení o způsobu volby a dvě obálky — jednu s pečetí slovenského ministerstva vnitra a jednu takzvanou návratnou s předtištěnou adresou MV SR a označenou heslem „VOĽBA POŠTOU – ELECTION BY MAIL“.

S tím v podstatě souhlasí i politolog z Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnavě Jozef Lenč. „Voliči žijící v zahraničí se na domácí politiku dívají s nadhledem a skrze prizma moderní otevřené společnosti, která je charakteristická pro západní liberální demokracie. Tak jsou jejich voličské preference jiné než ty, které dosud dominují mezi voliči na Slovensku,“ myslí si. Podle něj však nelze tvrdit, že by všichni Slováci žijící v cizině byli „odolnější vůči populismu“.

Co se preferencí Slováků v zahraničí týče, kampaň Srdcom Doma, která má za cíl mobilizovat voliče v zahraničí k volbě poštou, na svých stránkách tvrdí , že voliči, kteří získali rozhled v zahraničí, „mají většinou střízlivý pohled na fungování státu“, jsou „odolnější vůči populismu“ i vůči nesnášenlivosti.

Dříve totiž byly do organizování volby zapojeny i obce. Pokud měl volič trvalý pobyt na Slovensku, žádal o hlasovací lístky svou obec. Byly s tím ale časté problémy, některým žadatelům třeba lístky vůbec nepřišly, jiní je zase obdrželi příliš pozdě.

To, že všichni Slováci, kteří mají zájem v předčasných volbách hlasovat, posílají žádost ministerstvu vnitra, je změna, kterou umožnila novela zákona o podmínkách výkonu volebního práva.

Materiály musí resortu dorazit nejpozději poslední pracovní den před dnem konání voleb, tedy v pátek 29. září v 11:59. Je vhodné tedy poslat návratnou obálku co nejdříve, sníží se tak riziko, že se nestihne doručit. Obálky bude komise otevírat a počítat až v den voleb od 18. hodiny.

Hlasovací lístek tedy volič vloží do obálky, která je opatřena pečetí ministerstva. Tu poté vloží do obálky návratné, kterou zašle na vlastní náklady na adresu slovenského resortu vnitra. Obálku je možné zaslat i ze Slovenska — poštou nebo přinést osobně na podatelnu ministerstva.

Kdyby v případě dvoustranného hlasovacího lístku volič vytiskl jen jednu stranu, byl by neplatný. „Neplatné jsou i všechny hlasovací lístky, pokud je v obálce více hlasovacích lístků, jakož i hlasovací lístky politické strany nebo koalice, která vzala svou kandidátní listinu zpět,“ připomněla mluvčí resortu Zuzana Eliášová. Naopak natržený, počmáraný či zašpiněný hlasovací lístek je platný.

Lenč: Stát se tváří, že ho organizace voleb pro Slováky v zahraničí obtěžuje

Odlišné politické preference Slováků žijících v zahraničí a jejich upřednostňování liberálních a progresivních politických subjektů může být dle Lenče také důvodem, proč stát příliš nepodporuje jejich politickou participaci. „Problém informovanosti voličů o jejich právech či povinnostech týkajících se voleb je na Slovensku skutečně velký,“ okomentoval.

Stát podle něj nevytváří podmínky, které by participaci na volbách ulehčovaly a „téměř se tváří, že ho organizace voleb pro občany v zahraničí otravuje“. Od roku 2006, kdy byla korespondeční volba zavedena, až do parlamentních voleb 2020 se podíl odevzdaných hlasů ze zahraničí pohyboval pod jedním procentem celkového počtu odevzdaných hlasů. Ve volbách 2020 to už bylo více než 1,5 procenta.

Podle Láštice se ani kandidující politické strany o Slováky v zahraničí příliš nezajímají. „Samozřejmě existují politické strany, které se pokoušejí alespoň symbolicky s těmito voliči komunikovat, třeba přes sociální sítě nebo přímo,“ okomentoval.