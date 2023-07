Knihkupectví v Maďarsku prodávalo nezabalenou knihu se zamilovanými mladíky, dostalo statisícovou pokutu

Na přebalu komiksu s názvem Srdcerváči se dvojice mladíků drží za ruce. Za nezakryté zobrazování lásky mezi dvěma nezletilými gayi dostalo knihkupectví rekordní pokutu v přepočtu přes 760 tisíc korun. V historii maďarského obchodu s knihami taková částka dosud nepadla.

„Mohou existovat rozumné argumenty, jaké knihy patří do rukou tříletého nebo čtyřletého dítěte. Není ale přeci možné, aby za lidi ve věku šestnáct nebo sedmnáct let někdo rozhodoval, co mohou, nebo nemohou číst,“ míní kreativní ředitel knihkupectví Líra Krisztián Nyáry.

V tomto případě kontrolu převzala maďarská vláda, když před dvěma roky přijala zákon o prezentaci homosexuality. Lidé mladší osmnácti let nesmí mít v Maďarsku přístup k obsahu s LGBTQ+ tématikou. Maďarský premiér Viktor Orbán se dušoval, že zákon by měl nezletilé chránit a práva homosexuálů omezovat nebude.

„Jsem bojovníkem za svobodu. V komunistickém režimu se homosexualita trestala. Já za jejich svobodu a práva bojuji. Bráním je, ale tento zákon o tom není. Je o dětech a rodičích,“ sdělil Orbán v červnu 2021.

Kritika Unie i komunity

Někteří prodejci znění zákona považují za zmatené, takže pro jistotu cenzurují všechny knihy s podobným obsahem. Britský grafický román o středoškolské lásce dvou studentů mělo knihkupectví podle úřadů zatavit do průhledného obalu, tak aby nešlo knihu otevřít a zároveň ji odebrat z kategorie literatura pro mladistvé.

„Vyšetřování zjistilo, že dotyčné knihy zobrazují homosexualitu, a přesto byly prodávány v kategorii pro děti a dospívající a nebyly distribuovány v uzavřených obalech,“ podotkla Sára Botond z vládního úřadu pro metropolitní město Budapešť.