Soul přímý dovoz zbraní Ukrajině zatím odmítá. Sílí na něj tlak a připomíná se korejská válka

Korejské zbraně by se však mohly dostat i na druhou stranu fronty – do Ruska. The Diplomat uvedl, že Jižní Korea musí být ostražitá a kontrolovat vývoz do Turecka, Kazachstánu, Kyrgyzstánu, Číny a Běloruska, které jsou podezřelé, že převáží zbraně do Ruska.

Jihokorejci však mají být podle ukrajinského velvyslance Soulu Dmytra Ponomarenka přímočařejší. „Chápeme, že to není snadné, jako první krok žádáme Jižní Koreu, aby nám dodala přímo alespoň obranné, spíše než útočné zbraně. Například protiraketové a protidronové systémy,“ uvedl.

Dilema Jižní Koreje vzhledem k Rusku

Soul na začátku invaze podepsal ekonomické sankce vůči Rusku a poskytl Ukrajině humanitární pomoc ve výši 200 milionů dolarů. Chce se podílet i na budování infrastruktury, nemocnic, škol či telekomunikací. Dovážet zbraně se zdráhá z důvodu možné eskalace problémů s Ruskem. Před válkou s ním totiž Jižní Korea obchodovala s ročním obratem ve výši 27 miliard dolarů.