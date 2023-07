V Rusku je realita zaměněna s propagandou a chybí úcta k lidské důstojnosti, míní rusista Glanc

Od vzpoury Jevgenije Prigožina a jeho Wagnerovy skupiny uplynul více jak týden a ruská propaganda se incidentu pokouší využít ve svůj prospěch, přibližuje Glanc. Ruský establishment prohlásil, že „ruský lid“ má být semknutý jako nikdy. „Připomíná to ‚krásnou‘ rétoriku naší československé normalizace po okupaci v roce 1968,“ komentuje rusista.

Jde podle něj o další důkaz, že v Rusku je realita zaměněna s propagandou. To má být výsledkem nepsaného kontraktu mezi Kremlem a veřejností, který vznikal v uplynulých dvaceti letech. V této době se životní úroveň trochu zvyšovala a režim dával jasně najevo, že plést se do politiky je nežádoucí. Tedy pokud se Rusové nebudou projevovat občansky, například zajímat se o to, kam mizí ruské bohatství, mají se dočkat kýžené stability, popisuje Glanc.

Ruská společnost tak reagovala mimo jiné na bouřlivá devadesátá léta, která kromě svobody slova a nebývalého provázání ruské společnosti a kultury se zbytkem světa přinesla také drastické projevy. „Bída byla v některých místech opravdu radikální a kriminalita byla dost neřízená a nekontrolovaná,“ připomíná expert. Připomněl slova spisovatele Vladimira Sorokina, který v květnu v Praze řekl, že Rusům se v devadesátých letech nepodařilo pohřbít monstrum totality a nynější režim z něj udělal zombie, která chce zničit svět.

Apatická ruská společnost

Značnou část společnosti propaganda nijak nezneklidňuje, podotýká Glanc, už dávno je zvyklá, že všechna politická prohlášení jsou produktem propagandy a mají nějaký účel. Rusista připomíná, že detailní filmy o impozantních palácích ruských elit, jež vyrostly kvůli korupci a rozkrádání veřejných peněz, viděly v Rusku desítky milionů lidí, přesto režim a společnost existují v harmonii.

„Lidé přistoupili, to mi připadá skoro nejnebezpečnější, na to, co se jim po léta vnucuje, že totiž nakonec neexistuje žádná pravda,“ upozorňuje Glanc.