Ukrajinci pronikli na okupovaný břeh Dněpru. Zkáza Kachovky může paradoxně urychlit protiofenzivu

Dněpr zaplavil území o rozloze asi 600 kilometrů čtverečních, během tří týdnů se ale už postupně vrací do svého koryta. Celkem hladina od zničení přehrady klesla o 5,35 metru. Podle nedělní zprávy ukrajinského úřadu pro mimořádné situace zůstává v Chersonské oblasti pod vodou 19 obcí, z toho dvě na pravém břehu Dněpru, který má pod kontrolou Ukrajina, a 17 na levém břehu řeky, který okupuje Rusko.

Kyjev se nyní zřejmě snaží využít slabin v ruské obraně. Podle Ukrajiny se Rusko odpálením přehrady zřejmě snažilo zabránit ukrajinské armádě zahájit protiofenzivu směrem na okupovaný levý břeh Dněpru a poté postupovat dál na okupovaný ukrajinský poloostrov Krym. Záplavy tento možný plán Ukrajincům sice přechodně skutečně znemožnily, teď se ale situace mění.

Užší koryto, menší hloubka

Agentura Bloomberg v polovině června napsala, že pokud se nádrž úplně vyprázdní a Dněpr se vrátí do stavu před existencí přehrady, tak to vojákům značně usnadní překročení řeky. Průměrná hloubka by tak činila tři metry místo 16,5 metru a rozpětí, které by ukrajinské síly potřebovaly k překonání oblasti severně od přehrady, by se nyní zkrátilo z 23 kilometrů zhruba na jeden kilometr.

Satelitní snímky z Maxaru z 20. června ukazují, jak z Kachovky v podobě velkého jezera zbyla otevřená záplavová oblast posetá mělkými tůněmi a rozpůlená proudícím Dněprem ve svém přirozeném stavu. Řeka je nyní široká zhruba 500 až 1000 metrů se suchými břehy asi v polovině délky.

Poté, co hladina vody klesla, zbyly v některých oblastech nánosy bahna, trosek a vyplavené miny, místy ale také rozsáhlá písečná pláň, která Ukrajincům usnadňuje postup během pokračující protiofenzivy. Na některých místech, kde dříve bylo možné dostat se z jedné strany Dněpru na druhou pouze lodí, se nyní zdá být docela snadné použít konvenční civilní auto s pohonem na všechna čtyři kola, naznačují podle serveru Kyiv Post některé snímky.

Kupříkladu v oblasti ostrova Chortycja na Dněpru řeka ustoupila až o čtyřicet metrů. Poblíž přítoku Dněpru Konka, vojensky kritické vodní cesty protínající frontovou linii v oblasti obcí Mala Tokmačka a Orichiv, se nyní nachází smíšené území s ostrovy, jezery a řekami, sdělil tiskové agentuře Unian hydrolog Maksym Ostapenko.

Kyjevu nahrává do karet také skutečnost, že ruské jednotky se nedávno ve velkých počtech přemístily z levého dněperského břehu v Chersonské oblasti do Záporoží a na Donbas, kde na ně vyvíjejí značný nátlak ukrajinské síly.

Ukrajinci na levém břehu

Proruské kanály na sociální síti Telegram oznámily, že Ukrajinci už překročili řeku Dněpr a směřují na okupovaný poloostrov Krym. Ukrajinští vojáci již údajně osvobodili některá území na okupovaném levém břehu v Chersonské oblasti. Konkrétně se má jednat o vesnici Dači, která leží naproti městu Cherson, kde již voda úplně opadla.

„Za poslední týden aktivita nepřátel na Dněpru v oblasti (částečně zničeného) Antonivského mostu abnormálně vzrostla,“ napsal ruský vojenský bloger Saša Kots, jehož citoval britský Guardian. „Dnes musíme konstatovat, že se Ukrajina usadila na levém břehu a snaží se rozšířit své postavení,“ informoval bloger.

Informaci, že se Ukrajinci dostali na okupovaný břeh, potvrdila na Telegramu ukrajinská 46. výsadková brigáda. „Chlapci u Antonivského mostu se dál drží. Naše dělostřelectvo pracuje. Nikdo neopouští břeh, naopak zvyšují přítomnost a rozšiřují předmostí. Dělostřelectvo orků je pravidelně ostřeluje, ale naši chlapci se drží,“ uvedla brigáda.