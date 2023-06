Federální porota obvinila podezřelého z úniku tajných dokumentů, hrozí mu roky vězení

Federální velká porota obvinila příslušníka letecké složky americké Národní gardy Johna Teixeiru, podezřelého ze zveřejňování tajných amerických zpravodajských zpráv na internetu, v celkem šesti bodech. Uvedla to agentura Reuters s odvoláním na americké ministerstvo spravedlnosti. Jednadvacetiletý Teixeira čelí obžalobě z úmyslného uchovávání a předávání utajovaných informací týkajících se obrany. V každém bodu obžaloby mu hrozí trest až deseti let odnětí svobody, až tří let pod dohledem a pokuta až 250 tisíc dolarů (asi 5,4 milionu Kč).