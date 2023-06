George Soros předává své impérium, byznys povede syn Alexander

Narodil se v Maďarsku do nepraktikující židovské rodiny. Druhou světovou válku a holocaust přežil jen se štěstím. Krátce po jejím konci se Soros přesunul do Velké Británie, kde začal pracovat v bankovním sektoru. Zlomový byl pro něj rok 1992, kdy spekuloval na pokles britské libry a risk mu vynesl miliardu dolarů.

Přední kritik Orbánovy politiky

Pro maďarského premiéra se stal Soros nepřítelem číslo jedna, jeho tvář se objevovala na billboardech i demonstracích. Nakonec Soros musel uzavřít i budapešťskou Středoevropskou univerzitu, kterou jako stipendista paradoxně vystudoval i Viktor Orbán. Podle Sorose se ho chtěl Orbán v roce 2017 zbavit. „Já osobně v Maďarsku nejsem, ale lidé, které podporuji, se stali cílem perzekucí. Nemůže na mne dosáhnout, ale utlačuje lidi, kteří jsou v Maďarsku v opozici,“ ohradil se.

Finančník se nikdy netajil tím, že si nepřeje, aby po něm impérium přebraly jeho děti. Přesto se teď do jeho čela staví jeho syn Alexander, který chce pokračovat v podpoře americké demokratické strany a dalších subjektů. „I když bych chtěl oddělit peníze a politiku, dokud je bude využívat druhá strana, musíme v tom pokračovat i my. My se musíme zlepšit ve vlasteneckém přístupu,“ komentoval Alexandr Soros pro The Wall Street Journal.

Miliardářův syn působí zároveň jako předseda organizace Open Society Foundations, která každoročně rozdává přes jednu a půl miliardy dolarů na podporu projektů ve 120 zemích světa. Původně vznikla na podporu Sorosových nadací ve střední a východní Evropě a v bývalém Sovětském svazu.