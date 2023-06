Čína vybuduje na Kubě špionážní stanici, píše deník s odkazem na zdroje z americké vlády

Američtí představitelé, kteří mluvili s novináři WSJ, neuvedli další podrobnosti o tom, kdy by mohla začít výstavba základny nebo v jaké části karibského ostrova by mohla vzniknout. Není také jasné, zda americká administrativa má nějaké nástroje na to, aby mohla vybudování čínské stanice překazit. Současná vláda prezidenta Joea Bidena se v poslední době snažila zlepšit vztahy s Kubou, například rozšířením konzulárních služeb a zrušením některých omezení pro cesty Kubánců do USA.

Vztahy Číny a USA se stále zhoršují

Podle WSJ by Čína na americké výhrady vůči základně pravděpodobně reagovala argumentem, že USA také mají špionážní stanice poblíž čínského území a že Washington prodává zbraně Tchaj-wanu, který Peking považuje za svou vzbouřeneckou provincii.

Vztahy mezi Pekingem a Washingtonem se v poslední době zhoršily mimo jiné v souvislosti s balony a jinými létajícími objekty, které zachytilo a sestřelilo americké vojenské letectvo nad územím USA. Washington tvrdí, že se jednalo o čínské špionážní balony, což ale Peking odmítl.

Sovětský svaz a Rusko měly na Kubě dlouhá desetiletí základnu pro operace SIGINT, a to nedaleko Havany. Rusko její provoz zastavilo v roce 2002. V roce 2014 se objevily informace, že Moskva provoz obnoví. Podle amerického listu není ale jisté, zda se tak opravdu stalo.