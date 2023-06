Slovenská prokuratura obžalovala exministra Harabina. Schvaloval ruskou invazi

Harabin podle listu den po ruském vpádu do sousední země napsal, že by udělal to samé, co ruský vůdce Vladimir Putin v souvislosti s událostmi na Ukrajině. Za to čelí stíhání pro podezření ze spáchání trestných činů hanobení národa, rasy a přesvědčení, jakož i schvalování trestného činu. V případě prokázání viny mu hrozí tříleté vězení.

„Na výrok, který jsem napsal, jsem hrdý a kdykoliv bych ho zopakoval. Je nesporné, že Putin a Ruská federace postupovala v souladu s mezinárodním právem. Nemůže být agresorem,“ prohlásil podle listu Harabin, aniž věděl, že prokurátor na něj podal obžalobu.

Někdejší trestní soudce Harabin pak tvrdil, že nebyl obeznámen s výsledkem vyšetřování.