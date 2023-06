Starý kulomet ovládají na Ukrajině na dálku a bezdrátově. Armáda by to ráda zavedla jako standard

Systém vynalezla a vyrobila firma ze západoukrajinského Lvova. První testovací kus teď dodali 68. brigádě. Armáda by ho postupně ráda zavedla jako standard. Vyrobených je zatím jen padesát kusů, v plánu jsou tisíce. Systém vojáci už nasadili i v boji. V bitvě o Vuhledar ho umístili na střechu bojového vozidla pěchoty.

„Střílel na pěchotu a hlavně zasypával palbou budovy, ve kterých se nacházel nepřítel,“ popisuje příslušník 68. brigády ukrajinské armády, jemuž se říká Wolf. Výrobce žádá zpětnou vazbu. Jednotka, s níž natáčel štáb ČT, vzkazuje, že bezdrátově by co nejdříve ráda ovládala i zbraně vyššího kalibru. Podle vojáků může palebný systém řízený na dálku do budoucna ušetřit životy nejen velké části pěchoty, ale i dělostřelců.