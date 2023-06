Za rok bude mít Ukrajina pod kontrolou většinu ztraceného území, soudí bývalý vrchní velitel NATO v Evropě

Breedlove zdůraznil, že Ukrajina bojuje o svůj život, o vlastní existenci, o to aby zůstala národem. Předpokládá proto, že se Kyjev v chystané protiofenzivě nezastaví. Nemyslí si však, že Ukrajina na ni bude mít jen jeden pokus, jak se domnívá český prezident Petr Pavel, kterého si jinak Breedlove velice váží.

Vrátil se také k nedávnému dronovému útoku na Moskvu. Akci považuje za „naprosto vhodnou a příhodnou“, přestože se neví, zda za ní Ukrajina stála. Kyjev svou odpovědnost za tento útok oficiálně několikrát odmítl.

Kyjev hledá způsob, jak zavléct válku do Ruska

Breedlove se však diví těm, kteří jsou útokem v Moskvě znepokojeni. „Vzpomeňte si na všechny ty útoky na Ukrajinu ze směru z Běloruska, z Ruska, z Černého moře. A najednou my jsme znepokojeni, že by tady byl jeden útok zpátky na Rusko,“ nechápe generál.

Dodal, že když se podíváme na to, co se nyní děje v Rusku, konkrétně útoky na ruské pohraniční oblasti, tak Ukrajina „svým vlastním způsobem“ hledá způsob, jak zavléct válku do Ruska. „My na Západě jsme bohužel vybudovali jakousi svatyni pro Rusko. Zakázali jsme Ukrajině použít zbraně, které jí dáváme, pro útok na Rusko. Chráníme jakoby Rusko, to je podle mě nevhodné.“

Breedlove se však domnívá, že střet Ruska a Severoatlantické aliance není příliš pravděpodobný. „Podle mě pan Putin velmi dobře chápe, co to znamená země NATO a hranice zemí NATO.“ Dodal, že po vstupu na Ukrajinu bylo mnoho ruských jednotek a jejich zbraní zničeno. Myslí si proto, že Putin se nyní na NATO nechystá.