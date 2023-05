Izrael řeší cenu mléka. Chystané zdražení vláda změnila, obává se protestů

Litr mléka nyní stojí šest a půl šekelu, v přepočtu asi 37 korun. „Řekl bych, že ceny stoupají celosvětově. Ale Izrael to neřeší správně,“ podotýká jeden ze zákazníků Joram.

Politické téma

„Je načase, aby stávající vláda a ministr financí přestali fňukat a osočovat celý svět ze svých neúspěchů. Rezignujte. Izraelci zasluhují zodpovědnou a nepopulistickou vládu,“ uvedl bývalý izraelský ministr financí Avigdor Lieberman.



Současný ministr financí Becalel Smotrič nakonec oznámil, že zdražení se rozloží do tří let. I tak ale nyní ceny poskočily o devět procent. To, že ceny potravin jsou politickou záležitostí, je běžné prakticky všude na světě. V Izraeli ale specificky v případě mléčných výrobků už jednou byly spouštěčem občanské revolty.

V červnu 2011 se na izraelských sociálních sítích začalo šířit pobouření nad cenami sýra typu cottage a výzvy k bojkotu mlékárenských firem. Začaly demonstrace, na které se nabalila jiná témata – jako například drahé bydlení. V červenci pak už protestovaly v ulicích stovky tisíc lidí.

Tehdy i nyní je premiérem Benjamin Netanjahu a také tentokrát je společnost polarizovaná.