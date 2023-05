Teherán popravil švédsko-íránského odpůrce režimu

Šaab je podle Rádia Svobodná Evropa/Rádia Svoboda RFE/RL zakladatelem a bývalým vůdcem separatistického Arabského bojového hnutí za osvobození Ahvázu (ASMLA). Zhruba 14 let žil ve Švédsku, než se v roce 2020 vypravil do Turecka, odkud následně zmizel. O něco později se objevil v íránské státní televizi v souvislosti s obviněním z útoku na vojenskou přehlídku v roce 2018, při němž zemřelo 25 lidí. Teherán tehdy uvedl, že Šaaba zatkly v Turecku jeho bezpečnostní složky a převezly ho do Íránu.

Loni s ním v Íránu začal soud na základě obvinění z podílu na několika bombových útocích. Švédské ministerstvo zahraničí uvedlo, že jeho zástupci byli v neustálém kontaktu s íránskými úřady ohledně Šaabovy situace a opakovaně žádali o povolení ho navštívit a být přítomni soudnímu procesu.

ASMLA, která má ozbrojenou odnož, usiluje o vytvoření samostatného státu pro etnické Araby v provincii Chúzestán, která je bohatá na ropu. Teherán ji považuje za teroristickou skupinu a viní ji z řady útoků na vládní instituce, ropná zařízení a další infrastrukturu. ASMLA podle Rádia Svobodná Evropa/Rádia Svoboda sídlí primárně v Nizozemsku a Dánsku.

Arabové tvoří v Íránu menšinu, někteří z nich se cítí být pod perskou okupací a usilují o nezávislost nebo autonomii.