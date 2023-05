Polsko čeká vyhrocená kampaň, do příští vlády může promluvit protiunijní Konfederace

video Události: Půl roku do polských voleb

Radikálně pravicové uskupení cílí úspěšně na mladé voliče znechucené dosavadní politikou vlády i opozice. „Nejdeme do voleb proto, abychom si s nimi sedli k jednomu stolu. Jdeme tam, abychom ten stůl převrátili,“ zdůrazňuje předseda Konfederace Sławomir Mentzen.

Oba hlavní politické tábory zabředly do vzájemné nenávisti. Liší se v pohledu na společenské otázky, jako jsou například potraty nebo práva menšin, zatímco na inflaci, klíčové téma voleb, nabízejí podobný recept.

„Teď z toho kvůli volbám couvá. Říká, že je to vytržené z kontextu. Že není antisemitou, že nikdy neřekl, že je možné bít děti, že není proti LGBT. Popírá to, to vše ale od něj zaznělo,“ podotýká politoložka z centra pro výzkum veřejného mínění CBOS Ewa Marciniak.

Podle průzkumu společnosti IBRIS má vládnoucí Právo a spravedlnost půl roku před volbami podporu třiatřiceti procent voličů, opoziční Občanská koalice pětadvaceti procent a Konfederace deseti a půl procent. Pokud by volby dopadly takto, mohla by Konfederace rozhodovat o podobě budoucí vlády.