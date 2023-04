Chaos v Súdánu narůstá. Milice obsadily i laboratoř se zárodky cholery či spalniček

Přestože od pondělní půlnoci platí v Súdánu třídenní příměří, v části metropole Chartúm stále zní střelba. Střela dopadla i do jedné z mála fungujících nemocnic a nechala za sebou třináct zraněných.

Evakuace pokračuje

Nejen proto desetitisíce Súdánců prchají do sousedních zemí. Ostatní státy se snaží maximálně využít relativního klidu zbraní, aby dostaly do bezpečí své občany. Do Saúdské Arábie připlula loď se skoro sedmnácti sty lidmi čtyřiapadesáti národností. Evropské armády pokračují v odbavování evakuačních letů a německý speciál odvezl už třetího Čecha.

Většina zachráněných neskrývá úlevu. „Cítila jsem se strašně. Viděla jsem padat bomby z letadla, viděla jsem mrtvoly na ulicích. Takové scény potřebuji rychle dostat z hlavy,“ popisuje francouzská studentka Leila Oulkebousová.

Oficiálně mají boje zatím na svědomí 460 mrtvých a čtyři tisíce zraněných. Jenže počet obětí posledního vojenského převratu může rychle vystoupat. I proto, že celá třetina ze 46 milionů obyvatel závisí na humanitární pomoci. Ta je zajišťována lidmi, kteří teď Súdán houfně opouštějí.