Britové viní vládu, že je nechala v Súdánu

Klid zbraní podle súdánské armády zprostředkovaly Spojené státy a Saúdská Arábie. Americký ministr zahraničí Antony Blinken oznámil, že súdánská armáda a polovojenské Jednotky rychlé podpory (RSF) po dvoudenních intenzivních jednáních souhlasily s třídenním příměřím platícím od půlnoci z pondělí na úterý. Předchozí příměří válčící strany nedodržely.

Boje mezi armádou a RSF propukly 15. dubna. Proměnily rezidenční čtvrti ve válečné zóny a vyžádaly si životy nejméně 427 lidí. Velká část nemocnic se kvůli konfliktu ocitla mimo provoz.

Podle pondělního sdělení šéfa unijní diplomacie Josepa Borrella bylo ze Súdánu evakuováno více než tisíc občanů členských zemí EU. Podle českého ministerstva zahraničí, které v pondělí potvrdilo příjezd dvou Čechů evakuovaných Německem, jsou v Súdánu stále ještě čtyři čeští občané.

Francouzský prezident Emmanuel Macron oznámil, že Francie ze Súdánu evakuovala 538 lidí, včetně 209 občanů Francie. V pondělí Paříž informovala, že do odvolání uzavřela v zemi své velvyslanectví.

Ukrajinská vojenská rozvědka GUR uvedla, že evakuovala 138 civilistů, včetně 87 ukrajinských občanů, z nichž většinu tvoří piloti, letečtí mechanici a jejich rodiny. Kromě toho Kyjev také ze země pomohl dostat několik občanů Gruzie a Peru. Nyní jsou v Egyptě, kde se jim dostává lékařské péče.

Rozsáhlou evakuaci zahajuje Londýn

Spojené království oznámilo, že zahajuje rozsáhlou evakuací svých občanů z letiště severně od Chartúmu. Zajišťovat ji bude britské Královské letectvo (RAF) a podle zpravodajského webu BBC samotná evakuace začne v řádu několika hodin a počítá s „24hodinovým oknem“, které by mohlo být prodlouženo, pokud válčící strany dodrží příměří.

Podle zdroje BBC bylo britským civilistům v Súdánu „opatrně“ řečeno, aby se na leteckou základnu dopravili po vlastní ose. „Musí to být individuální rozhodnutí. Jakmile se dostanete na místo, doufejme, že vás co nejdříve posadíme do letadla,“ uvedl zdroj. Podle zdroje by takto mohlo být evakuováno asi pět set lidí.

Britská vláda v pondělí odhadovala, že má v Súdánu čtyři tisíce občanů, napsala agentura Reuters. Diplomaty a jejich rodiny odvezla ze země v sobotu. Ostatní Britové, kteří zůstali v Súdánu, poté svou vládu obviňovali, že je opustila.

Jihoafrická republika informovala, že dva autobusy s jejími občany bezpečně přijely na egyptskou hranici. Zbývajících dvanáct občanů JAR zemi opustí později během úterý.