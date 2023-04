Finové vybírají poslance, kvůli těsným průzkumům se čeká drama a vysoká účast

Marinová si získala respekt za to, jak severskou zemi provedla pandemií covidu-19, i za to, jak pevně stojí za Ukrajinou ve válce s Ruskem, voliče ale nyní trápí spíše vysoké životní náklady, napsala agentura AP. Ani blížící se vstup Finska do NATO se jako téma ve volební kampani téměř neobjevoval.

Očekává se, že o budoucí vládě rozhodnou v zemi s 5,5 milionu obyvatel teprve koaliční jednání, protože tři aktuálně nejsilnější strany by podle průzkumů podpořilo shodně kolem dvaceti procent voličů. Velmi nepravděpodobně se jeví pokračování stávající vlády ve stejném složení, protože jedna z koaličních stran - centristický Finský střed - už v další spolupráci pokračovat nechce.

Sociální demokraté vyhráli volby v roce 2019, a Marinová pak složila vládu za podpory dalších čtyř stran vedených ženami. V kabinetu je nyní jedenáct žen a osm mužů.

Kvůli předpovídaným těsným výsledkům se čeká vysoká volební účast, čtyřicet procent voličů odevzdalo hlasy už předem.