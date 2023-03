V Rusku zadrželi amerického reportéra, údajně kvůli podezření ze špionáže

Odborník na PR Jaroslav Širšikov ve čtvrtek na aplikaci Telegram uvedl, že mu v noci volal zaměstnanec WSJ, kterému se nepodařilo Gershkoviche kontaktovat „On (Gershkovich) byl naposledy on-line včera kolem 15:00. Všichni jsme ho viděli. Domluvil si se mnou rozhovor,“ citoval Širšikova server 66.ru.

Novinářský veterán z Jekatěrinburgu Dmitrij Kolezev, který žije v zahraničí, ve čtvrtek uvedl, že dva jeho zdroje potvrdily Gershkovičovo zadržení.

Ve středu místní média rovněž informovala, že příslušníci silových struktur u jedné z restaurací v Jekatěrinburgu zadrželi osobu tak, že jí přetáhli přes hlavu svetr. Širšikov uvedl, že zadrženým by mohl být právě 32letý Gershkovich.

„FSB oznámila, že tento americký novinář, ročník 1991, měl sbírat informace o jednom podniku ruského průmyslového komplexu pro americkou vládu. Bližší informace v tuto chvíli nejsou,“ řekl zahraniční zpravodaj ČT Karel Rožánek.

Doplnil, že pokud je v Rusku někdo obviněný ze špionáže, tak k jeho případu není veřejnosti dostupných mnoho informací, dokonce i soudní přelíčení probíhají za zavřenými dveřmi. Americkému novináři podle Rožánka hrozí víc jak dvacetiletý trest za špionáž pro cizí stát.

Gershkovich psal o wagnerovcích

Do Jekatěrinburgu novinář podle Širšikova přicestoval z Moskvy, aby zde nasbíral materiál k chystanému článku o žoldnéřské Wagnerově skupině, která se podílí na ruské invazi na Ukrajinu. Gershkovich se podle zdrojů portálu Meduza ze západních médií rovněž vydal do města Nižnij Tagil, kde sídlí podnik Uralvagonzavod, který vyrábí armádní techniku.

Zkoumat wagnerovce právě do Jekatěrinburgu přijel novinář z toho důvodu, že zakladatel žoldnéřské skupiny Jevgenij Prigožin několikrát kritizoval místní úřady, uvedl novinářův průvodce Širšikov. „Evan o cestě nikde veřejně nepsal, s různými mluvčími se setkával v kuloárech,“ sdělil lokálnímu portálu 66.ru Širšikov.

Gershkovich žije asi šest let v Moskvě, z níž pokrývá pro WSJ dění v bývalých státech Sovětského svazu. Dříve pracoval také pro agenturu AFP, deník The New York Times a ruské internetové noviny The Moscow Times.