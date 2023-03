Němečtí kriminalisté zkoumají podezřelou jachtu a její možnou vazbu na výbuch Nord Streamu

Rusku se v pondělí nepodařilo přimět Radu bezpečnosti OSN, aby požadovala nezávislé vyšetřování zářijových explozí, které na dně Baltského moře poškodily potrubí plynovodů Nord Stream, kterými se přepravoval – respektive měl přepravovat – zemní plyn z Ruska do Německa.

Dosud nevysvětlené výbuchy zasáhly 26. září 2022 tři z celkových čtyř potrubí plynovodů Nord Stream 1 a Nord Stream 2, kterými Rusko posílalo a plánovalo posílat plyn do Německa a dále do Evropy. V tu dobu plynovodem Nord Stream 1 plyn neproudil, což Rusko zdůvodňovalo nutnou údržbou. Nord Stream 2 byl sice dokončen, kvůli válce na Ukrajině a protiruským sankcím ale nebyl spuštěn.

Ruský návrh vyzýval generálního tajemníka OSN Antónia Guterrese, aby zřídil speciální mezinárodní komisi, která by dostala na starosti vyšetřování a pohnání viníků k odpovědnosti. Rezoluci Rusko připravilo po zveřejnění článku amerického investigativního novináře Seymoura Hershe, který s odvoláním na nejmenovaný zdroj napsal, že sabotáž plynovodu mají na svědomí Američané, konkrétně potápěči amerického námořnictva na příkaz prezidenta Joea Bidena. Bílý dům článek kategoricky odmítl a označil ho za „naprosto lživý a čistou fikci“.

Dosud není jasné, kdo stál za poškozením plynovodů, které byly schopny dopravovat do Evropy až 110 miliard metrů krychlových zemního plynu – tedy více, než kolik činil celkový vývoz ruského plynu mimo země bývalého Sovětského svazu v roce 2022.

Německé úřady vycházejí z toho, že exploze byly dílem sabotáže, pachatele ale neznají. Stále se prověřuje několik hypotéz. List The New York Times nedávno napsal, že za sabotáží mohla být proukrajinská skupina. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj důrazně odmítl zapojení Ukrajiny do útoku. Verzi o proukrajinské skupině odmítl i ruský prezident Vladimir Putin, podle něhož se útok na plynovody odehrál na státní úrovni, poněvadž je mohli provést jedině specialisté s podporou technologicky vyspělého státu.