Sankcionované zboží míří do Ruska přes země Blízkého východu. Západ na ně chce zatlačit ekonomicky

Ekonomické páky Západu

V souvislosti s obcházením protiruských sankcí se začíná spekulovat také o krocích Západu, které by měly obdobným praktikám zamezit. Vliv EU nebo USA by měl být podle analytiků spíše ekonomický. „Západ těmto zemím naznačuje, že pokud by praktiky přetrvávaly, pak by to mohlo znamenat změnu v obchodních vztazích. Je to významné i v koutech světa, kde třeba vládci deklarují, že západní vliv neberou příliš vážně. Ale ekonomickou hrozbu by mohli,“ dodává zpravodaj.

V případě SAE nebo dalších zemí Perského zálivu je ze strany USA ve hře omezení vojenské spolupráce. Na případné sankce by tak mohly doplatit i tamní zbrojovky.