Ukrajina se nevzdá území výměnou za mír, očekává český velvyslanec Matula

Český velvyslanec na Ukrajině se obává, že válka, kterou proti svému sousedovi rozpoutalo Rusko, neskončí rychle, nevidí rychlé řešení. „Budou dál umírat vojáci na frontě, budou umírat civilisté kvůli barbarským raketovým útokům na civilní infrastrukturu, na obytné domy,“ uvedl velvyslanec. Nedomnívá se, že by Kyjev přistoupil na to, že by se vzdal některé části ukrajinského území výměnou za mír. Zároveň je přesvědčen, že Rusové nejsou schopni spustit velkou ofenzivu, o které se hovořilo již v únoru v souvislosti s prvním výročím invaze. „Ruským jednotkám se na frontě nedaří, fronta se nehýbe. Ruští vojáci šli do bojů dříve, než byli vycvičeni a řádně připraveni, což je zjevně důsledek politického tlaku ruského vedení,“ míní ambasador. Vedení podle něj stanovilo cíle do konce března obsadit v administrativních hranicích Doněckou a Luhanskou oblast, masivní ofenziva ale nezačala. Za zlomový okamžik by nepovažoval ani případné dobytí Bachmutu ruskými silami. To by podle Matuly mělo pro Moskvu spíše propagandistický než strategický význam.

Většina ukrajinských rodin podle diplomata už ve válce někoho ztratila Válka podle velvyslance stále tvoří problémy v podstatě všem Ukrajincům. „Spousta lidí přišla o práci. Jsou rozdělené rodiny, protože muži jsou na frontě, ženy jsou někde doma. Rozdělené rodiny jsou i z toho důvodu, že spousta žen odešla do zahraničí, do Polska, do České republiky, do dalších zemí, nebo odešly z konfliktních oblastí do jiných oblastí na Ukrajině,“ řekl. Strach z dalšího vývoje, možného postupu ruských vojsk či z útoků raketami a bojovými drony je všudypřítomný, řekl velvyslanec. Jsou problémy s cestováním, občas také s dodávkami elektřiny. „Největší problém je, že většina ukrajinských rodin ve válce už někoho ztratila,“ dodal. Na východě Ukrajiny je problémem také to, že není možné využívat pozemky a polnosti. Traktory například najíždějí na miny – zaminováno je podle dostupných údajů asi 50 tisíc čtverečních kilometrů. „Potom se to projevuje i ve výkonnosti zemědělství a obecně celého hospodářství, průmyslu,“ poznamenal Matula.

Kyjev bude žádat další zpřísnění sankcí, očekává velvyslanec Za důležité pro podporu Ukrajiny považuje český velvyslanec v Kyjevě i správné zacílení sankcí, které Západ uvalil na ruské představitele. Měly by podle něj více cílit na Putinovy propagandisty – celebrity, které ovlivňují názory v ruské společnosti. „Jsou to lidé, kteří vystupují proti Ukrajině, proti ukrajinským partnerům. Zároveň bez omezení cestují do zemí Evropské unie, do USA. Pokud to jsou umělci, tak koncertují, tráví tam dovolenou, jejich děti tam studují,“ uvedl Matula.