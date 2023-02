Počet obětí zemětřesení v Turecku a Sýrii přesáhl čtyři tisíce

Následky zemětřesení v Sýrii

V celé Sýrii podle údajů agentury AFP z pondělního večera zemřelo nejméně 1444 lidí, z toho 711 ve vládou kontrolovaných oblastech v provinciích Halab (Aleppo), Hamá, Latákíja a Tartús. Záchranná organizace známá jako Bílé přilby informovala o nejméně 733 mrtvých v oblastech na severozápadě Sýrie, které jsou pod kontrolou opozice. Zraněno bylo v Sýrii přes 3500 lidí, vyplývá ze sdělení syrské vlády a Bílých přileb.

Řada zemí nabídla či již poslala do oblasti pomoc. Česká republika vyslala do Turecka tým 68 záchranářů, jehož členy jsou hasiči, lékaři, stavební inženýři či kynologové. Zapojit do záchranných prací by se měli v úterý ráno.