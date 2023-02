Zemětřesení zasáhlo oblast, kde „neexistuje stát“. Sutiny Syřané prohledávají rukama, schází i jídlo

Místní jsou proto z většiny odkázáni na humanitární pomoc, podle některých zdrojů na ní závisí až 91 procent obyvatelstva. V regionu často chybí funkční infrastruktura a budovy jsou nestabilní. Chybí úřední dohled, který by se staral o bezpečnost. Zároveň není žádná oficiální cesta, jak organizovat pomoc v oblasti.

Nemocnice kolabují

Nemocnice jsou přeplněné a lidé leží i na chodbách na podlaze. „Ošetřoval jsem mnoho dětí a bojím se, že pod troskami je spousta dalších, mrtvých. Lidem tam dojde vzduch a umřou,“ říká doktor Usáma Salum, který pracuje v nemocnici poblíž hranice s Tureckem.

„Je to katastrofa na úrovni, kterou jsem ještě neviděl, a jsem tak zděšený, jako bývám z náletů. Bojím se o svoji rodinu kvůli dochvěvům. Jsou doktoři, kteří o sobě nedali vědět, takže možná jsou taky mrtví,“ dodává Salum.

Pro ty, kteří přežili, je potřeba především jídlo. Člověk v tísni organizuje pracovní skupiny, které za jejich výkon platí, ve středu by pak měli být schopni začít dávat peníze rodinám, které přišly o bydlení. Každá může dostat 120 dolarů.

Humanitární pomoc smí do země přicházet pouze přes jediný hraniční přechod. Syrská vláda se dlouhodobě brání vpouštění pomoci do země, protože to podlamuje její suverenitu a snižuje šance získat zpět ztracené oblasti.