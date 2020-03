Syrský Idlib je hustě obydlenou směsí opozičních skupin. Vládnou mu nejčastěji salafisté

Čím dál významnější silou v Idlibu jsou přímí spojenci Turecka. To podporuje hlavně nástupnickou organizaci Svobodné syrské armády nazvanou Národní fronta pro osvobození. „Tam je zajímavý paradox, že když Svobodná syrská armáda byla používaná Západem, byla vydávaná za legitimní odpor proti Asadovi. Dnes, kdy slouží Turecku, tak říkáme, že jsou to džihádisté. Samozřejmě zčásti je to i tím, že se k ní přidružily některé islamistické skupiny,“ upozorňuje Tureček.

Nejvíc lidí žije na území ovládaném bojovníky HTS. „Velká část místní populace se s nimi ztotožňuje jak z přesvědčení, tak proto, že civilisté jsou často jejich příbuzní. V Idlibu dnes máte různé povstalce, rebely, džihádisty, teroristy, z celé Sýrie, kteří tam velmi často přišli se svými rodinami. To je jedna část civilistů,“ popisuje Tureček.

Druhá část jsou podle něj lidé, kteří s islamistickým pohledem na svět tolik nesouzní, ale snaží se nějak přežít. Kvazistátní správa v podobě nějaké formy školství či zdravotnictví zřízená islamisty je pro ně lepší než situace před jejich nástupem, kdy nefungovalo vůbec nic.

V té části oblasti, která zrovna není zasažena přímými boji, panuje také normální pouliční život. Funguje drobná improvizovaná ekonomika, je třeba možné nakoupit na trhu a natankovat u benzinky.

O budování civilní infrastruktury se snaží také Turecko. Dělá to především v oblastech severně, kde má větší vliv, ale začíná se prosazovat i v provincii Idlib. „Jsou náznaky, že Turecko počítá s dlouhodobým setrváním,“ říká Tureček s tím, že někde budují třeba i pobočky vlastní pošty.

Život v místě, které dobyly provládní síly

Asadův režim se snaží Idlib dobýt. A mnozí jeho obyvatelé z toho mají obavy, protože by pravděpodobně neunikli trestu za svůj boj proti němu. „To zároveň neznamená, že všichni lidé, kteří dnes žijí v Idlibu, by byli vsazeni do vězení. Musíme se na to dívat střízlivě. Pokud chce Asadův režim vytvářet dojem návratu k normálu, osvobození, tak nemůže ty lidi donekonečna perzekvovat,“ upozorňuje Tureček.

Jak vypadají místa, která provládní síly čerstvě dobyly, měl možnost v únoru sledovat zpravodaj ČT Václav Černohorský, který se tam se štábem vydal. „Všechna byla bez známek civilního života,“ popisuje. Města a vesnice byly fatálně zničeny bombardováním a boji. „Není, kam se vracet,“ dodává.