Cenové stropy snížily v lednu tržby Moskvy z vývozu ropy a plynu o 30 procent

Sankce pravděpodobně způsobí pokles ruského vývozu ropy. To spolu s oživením poptávky Číny, která odstoupila od přísných protipandemických opatření, povede letos k růstu ceny ropy, jež vystoupá nad 100 dolarů za barel, napsala agentura Bloomberg s odvoláním na výhled banky Goldman Sachs.

Birol konstatoval, že ropné trhy mohou v krátkodobém horizontu čelit potížím, protože globální obchodní trasy se „přetvářejí“, aby Evropa mohla více dovážet z Číny, Indie, Blízkého východu a Spojených států. To by podle něj mohlo donutit další trhy, jako je Latinská Amerika, hledat alternativní odbytiště. Rovnováha na trhu by se mohla podle Birola zlepšit od druhé poloviny roku, protože na celém světě přibude více rafinérských kapacit.

Až Čína vstoupí do hry

Šéf IEA zdůraznil, že producenti ropy budou možná muset přehodnotit svou produkční politiku kvůli oživení poptávky v Číně. Tato země, která je největším světovým dovozcem ropy a druhým odběratelem zkapalněného zemního plynu (LNG), se letos stala klíčovým nejistým faktorem na světových trzích s ropou a zemním plynem.

„Očekáváme, že zhruba polovina růstu globální poptávky po ropě v letošním roce bude pocházet z Číny,“ řekl Birol agentuře Reuters. Dodal, že v Číně prudce roste poptávka po leteckém palivu. „Pokud poptávka velmi silně vzroste a čínská ekonomika se zotaví, pak bude podle mého názoru potřeba, aby země ze skupiny OPEC+ přezkoumaly svou (těžební) politiku,“ řekl Birol.

Skupina OPEC+ zahrnuje členy Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) a její partnery v čele s Ruskem.