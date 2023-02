Brazílie chce v Atlantiku potopit vysloužilou letadlovou loď plnou azbestu, ekologové protestují

Letadlovou loď koupila Brazílie v roce 2000 od francouzského námořnictva, kde pod jménem Foch sloužila skoro čtyři desetiletí. Loď byla nasazena mimo jiné při občanské válce Libanonu, ve válce v Zálivu či při operacích NATO v Kosovu v roce 1999. Při službě v brazilském námořnictvu však loď postihly dva rozsáhlé požáry. Kvůli vysokým nákladům na opravu a modernizaci se brazilské námořnictvo nakonec rozhodlo v roce 2017 loď vyřadit ze služby.

Letadlová loď pak několik let zůstala zakotvená v přístavu a v roce 2021 ji odkoupila turecká firma Sök Denizcilik jako železný šrot. Přesun lodi do Turecka začal v červnu loňského roku. Když byla u Gibraltaru, tak jí turecké úřady zakázaly vplout do svých vod. Kvůli velkému množství toxických látek plavidlo označily za ekologickou hrozbu. Podle francouzských úřadů, které cituje deník The New York Times, bývalá chlouba námořnictva obsahuje mimo jiné nejméně 45 tun azbestu.

Na konci ledna převzalo loď znovu brazilské námořnictvo. To oznámilo, že vzhledem ke špatnému stavu plavidla je jediným řešením „kontrolované potopení“. Řešením není ani odtažení lodi zpět do některého z brazilských přístavů, protože to zakázaly soudy. Přístavy, ve kterých by bylo vrak možné ekologicky zlikvidovat, se všechny nacházejí v Evropě, píše server G1.

Ekologové s potopením nesouhlasí

Námořnictvo plánuje loď potopit zhruba tři sta kilometrů od brazilských břehů v místě, kde hloubka moře dosahuje pěti tisíc metrů. Místo by mělo být dostatečně vzdálené od chráněných oblastí, takže ekologické dopady potopení letadlové lodi s výtlakem zhruba 32 tisíc tun by údajně měly být omezené.

Proti jsou ekologové, kteří označují rozhodnutí za „zločin proti životnímu prostředí“. „Brazilské námořnictvo by mělo být odsouzeno za nedbalost. Pokud potopí tuto vysoce toxickou loď uprostřed Atlantiku, tak bez dobrého důvodu poruší hned tři mezinárodní úmluvy o životním prostředí,“ uvedl Jim Puckett z nevládní organizace Basel Action Network, která se zabývá nebezpečnými odpady.