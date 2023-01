„Jsem naštvanější a odhodlanější víc, než jsem kdy byl.“ Trump zahájil kampaň o Bílý dům

Trump zahájil kampaň nenápadně, jeho slova však vzbudila pozornost. Poprvé od listopadu, kdy prohlásil, že se bude znovu ucházet o Bílý dům, vystoupil na veřejnosti a ihned odmítl, že by se jeho úsilí o prezidentskou funkci rozjíždělo ztuha. Některá média jako například CNN referovala doslova o pomalém startu.

„Říkali: 'Nedělá shromáždění, možná ztratil dech.'“ „Jsem teď naštvanější a odhodlanější víc, než jsem kdy byl,“ řekl v Salemu. „Je to tady. Začínáme kandidaturu na prezidenta,“ prohlásil před přesunem do Columbie v Jižní Karolíně. V New Hampshire Trump také oznámil, že odcházející předseda státní Republikánské strany Stephen Stepanek se přidá do jeho týmu jako hlavní poradce.

Sobotní sešlosti s několika desítkami příznivců byly výrazně skromnější, než bývá u Trumpa a několikatisícových publik jeho příznivců obvyklé. V Columbii předchůdce současného amerického prezidenta Joea Bidena hovořil s asi 200 lidmi společně s guvernérem Henrym McMasterem a senátorem Lindseym Grahamem z Jižní Karolíny. Právě v tomto státě vyhrál Trump primárky v roce 2016 o deset procentních bodů.