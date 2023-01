Nejlepší restaurace na světě oznámila, že skončí. Česká stážistka popsala, jaké bylo pracovat v kodaňské Nomě

Noma na konci roku 2024 skončí jako gastropodnik a soustředí se jen na nárazové akce a inovace. Restauraci, která má tři michelinské hvězdy, vede v dánském hlavním městě šéfkuchař René Redzepi. Aktuálně oznámeným krokem si prý chce zajistit dlouhodobou budoucnost. Podle některých komentátorů ve svém oboru již dosáhl dokonalosti. Určitého bodu zlomu dosáhla i Češka Kateřina Jakusová, která pro něj pracovala.

Jakusová se prý před čtyřmi lety dostala v Praze do jakéhosi mrtvého bodu. Bylo jí sedmadvacet a pracovala tehdy v pražské restauraci Eska, zatoužila však zažít něco nového a inspirativního. Do restaurace Noma poslala průvodní dopis, že by se tam chtěla stát stážistkou – nečekala, že by ji vybrali, přesto se stala součástí nového turnusu pracovníků. Aby se lidé mohli stát součástí týmu, nepotřebují prý mimochodem zkušenosti, stačí zapálení – v kuchyni se vedle ní ocitl třeba „ajťák“ ze Šanghaje.

„První měsíc a půl jsem pracovala v servisní kuchyni, ze které se vydávají jídla. Mou náplní práce bylo nachystat určité elementy jednotlivých pokrmů tak, aby byly připraveny před servisem včas. Měla jsem tudíž celkem dost velkou zodpovědnost,“ vzpomíná nyní Jakusová, jež v Nomě strávila celkem tři měsíce a zažila v podniku hned několik různých pozic. Pracovní den prý trval od sedmi ráno do 23 hodin v noci.

Dokonalost něco stojí

Restaurace proslavená filozofií „new nordic“ založené na udržitelnosti, lokálnosti a sezónnosti zavírá oficiálně proto, že se její chod ekonomicky nevyplácí. Podnik má sto zaměstnanců. Podle Redzepiho stojí ale za změnou konceptu i fakt, že udržovat konstantní standard kvality se stalo nemožným.

Fine dining, tedy restauratérský segment, do něhož Noma spadá, si klade za cíl nabízet zážitkovou kuchyni na té nejvyšší možné úrovni s citem pro detail, excelentní servis a nejkvalitnější suroviny.

Francouzské foie gras nebo italské lanýže by ale hosté v lístku hledali marně – místo nich tu jsou mladé smrkové výhonky, dvouleté mrkve či kachní mozečky. Zkombinované chutě, které si mozek neumí snadno zařadit, však společně „ladí“ díky předchozímu rozsáhlému testování a zkoušení nových cest. Vše se pak servíruje v „divadelním“ aranžmá dokonalého servisu.

Restaurace založená před dvěma desítkami let v současnosti podává třeba grilované sobí srdce na lůžku z čerstvé borovice a šafránovou zmrzlinu v misce z včelího vosku. Do Redzepiho podniku míří gastro turisté z celého světa, jimž se podařilo získat rezervaci – necelá padesátka židlí v restauraci je každý den zaplněna do posledního místa.

Nyní však Noma oznámila, že pro hosty od uvedeného termínu zavře – deník The New York Times to přirovnal k situaci, když by se Manchester United rozhodl zavřít stadion Old Trafford pro fanoušky, ale tým by stále pokračoval ve hře.

„Musíme úplně přetransformovat celý náš segment,“ cituje deník šéfkuchaře, jenž je ve svém oboru pokládán za globálního vizionáře, jehož prý lákají katarští šejkové, aby u nich otevřel další pobočku za jakoukoliv cenu. On už ale nemá zájem. „Je to prostě příliš těžké – musíme pracovat jiným způsobem,“ říká muž, jenž podle svých slov na svém byznysu nikdy nezbohatl.

Nový koncept zahrne vývoj nových chutí, bádání, cestování – tým prý zůstane, jen se bude (sebe)rozvíjet. Noma už nicméně několikrát změnila adresu i formát.