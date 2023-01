Nové vyšetřování vyvrací konspirační teorie o potopení trajektu Estonia

Loď Estonia vezla 803 pasažérů a 186 členů posádky z Tallinnu do Stockholmu, když se v noci na 28. září 1994 dostala do problémů na rozbouřeném Baltském moři. „Máme problém. Silně se nakláníme na pravobok. Asi o dvacet až třicet stupňů. Můžete nám pomoct a taky vyzvat společnost Viking Line, aby nám pomohla?“ volala o pomoc posádka Estonie.

„Nic nenasvědčuje srážce s plavidlem nebo plovoucím předmětem, ani výbuchu v oblasti přídě,“ uvádí nová předběžná zpráva. Podle agentury AP prověřování nepřináší nové důkazy, které by odporovaly výsledkům oficiálního vyšetřování nehody z roku 1997.

Teprve čtrnáct let stará loď se hodinu po půlnoci obrátila na bok. Krátce nato se potopila celá. Většina z 852 obětí pocházela ze Švédska a Estonska. Pouhých 137 lidí stihlo v ledové tmě vylézt do záchranných raftů. Hrdinskou práci odvedly posádky vrtulníků, jejichž potápěči se za trosečníky vrhali do rozbouřených vod z pětimetrové výšky. Jedna finská posádka vytáhla z vody čtyřiačtyřicet lidí.

Výsledky vyšetřování

Společné vyšetřování Estonska, Finska a Švédska z roku 1997 dospělo k závěru, že se trajekt potopil, když v bouři selhaly zámky příďových dveří. Voda se dostala na palubu pro automobily, což způsobilo rozsáhlé zaplavení lodi.

Ve zprávě se uvádí, že trajekt nebyl způsobilý k plavbě, protože nebyla provedena kontrola přídě. „Osvědčení bylo nesprávné. Kdyby bylo všechno správně zdokumentováno, loď by se nesměla plavit na trase Tallinn-Stockholm,“ je přesvědčen vedoucí estonského úřadu pro vyšetřování bezpečnosti Rene Arikas.